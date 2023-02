Sterbebegleitung : Mitten in Wittlich entsteht ein Hospizhaus

Foto: TV/Christian Moeris 12 Bilder Grundsteinlegung für Hospizhaus in Wittlich

Mayen/Wittlich Viele Jahre wurde geplant, nun ist es so weit: Die St. Raphael Caritas Alten- und Behindertenhilfe baut mitten in Wittlich ein Hospizhaus. Bislang sind Patienten in Bernkastel-Wittlich auf ambulante Sterbebegleitung angewiesen.