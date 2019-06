Wanderung : Romantische Abendwanderung

Kröv (red) Der Bauern- und Winzerverband bietet am Freitag, 21. Juni, eine „Mittsommer-Weinwanderung“ über den Weinkulturweg Kröv an. Die Wanderung führt über den zwei Kilometer langen Weinkulturweg und klingt mit einer kleinen Weinprobe im Laternenschein in den Weinbergen aus.

