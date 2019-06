Fest : Mittsommerfest an der Schutzhütte

Rivenich (red) Das vierte Mittsommerfest an der Rivenicher Schutzhütte wird von Samstag, 22. Juni, bis Sonntag, 23. Juni, gefeiert. Das Fest startet am Samstag um 20.30 Uhr mit dem Konzert der Band „Nobody’s Wife“.

Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro an der Abendkasse. Karten im Vorverkauf kosten sechs Euro und sind im Hofladen Herbert Wey in Rivenich, bei der Bäckerei Flesch in Hetzerath oder der Bäckerei Beicht im Edeka in Salmtal erhältlich. Am Sonntag wird ein Familien- und Dorftag veranstaltet. Ab 11.30 Uhr findet ein Wortgottesdienst statt. Der Klausener Männergesangverein und das Duo Ilona und Wolf unterhalten die Gäste ab 11.30 Uhr musikalisch. Die Kita Munzelsmännchen startet mit zwei Planwagen eine Fahrt durch den Wald zur Schutzhütte. Ab 14 Uhr singen und tanzen die Kinder der Kita.. Gerwald Schömann spielt bei Kaffee und Kuchen Lieder der 1970er Jahre. Außerdem werden der neue Wasserstein des Hasenborn und der Aussichtspunkt „Fensterblick auf Rivenich“ eingewiehen. Foto: Nobody’s Wife