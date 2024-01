Ambulante Versorgung in Bernkastel-Wittlich Mobile Pflege: Nicht für alle gibt es einen Platz

Sie sind die letzte Hoffnung für viele Menschen, die in ihren eigenen vier Wänden den letzten Abschnitt ihres Lebens verbringen wollen: die Pflegedienste, die zu ihnen nach Hause kommen. Waschen, anziehen, Blutdruck messen, Wunden versorgen, Medikamente reichen ­– um so vieles kümmern sie sich, wenn die Patienten es selbst nicht mehr können. Auch Arbeiten im Haushalt, stundenweise Betreuung sowie Beratung zählen dazu. Was aber, wenn mobile Pflege benötigt wird und es keinen freien Platz mehr gibt?