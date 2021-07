Blaulicht : Unbekannte beschädigen Schnelltestzentrum in Wittlich

Foto: Fritz-Peter Linden

Wittlich (red) Unbekannte haben den in der Wittlicher Feldstraße als mobiles Schnelltestzentrum eingesetzten Omnibus beschädigt. Laut Polizei wurde diese am Sonntag, 4. Juli, angezeigt. Demnach haben die Täter den Bus im Zeitraum von Donnerstag, 1. Juli, 18 Uhr, bis Samstag, 3. Juli, 12 Uhr, mit einem Kratzer an der Fahrerseite beschädigt.