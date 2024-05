Mobilitätskonzept Pläne für die Wittlicher Innenstadt: Weniger Parkplätze und höhere Parkgebühren

Wittlich · In der Stadt Wittlich gibt es Überlegungen zur Erhöhung der Parkgebühren und auch dazu, die Zahl der Parkflächen in der Innenstadt zu reduzieren. Wo Parkflächen verschwinden sollen und was zur Erhöhung der Parkgebühren bislang bekannt ist.

24.05.2024 , 05:34 Uhr

In der Stadt Wittlich soll über die Erhöhung der Parkgebühren diskutiert werden. Foto/TV-Archiv: Hans-Peter Linz Foto: m_wil <m_will@volksfreund.de>/Hans-Peter Linz

Von Christian Moeris Redakteur Landkreis Bernkastel-Wittlich