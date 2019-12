Spende : Möhnen spenden für Altenzentrum

Bernkastel-Kues Die Möhnen der Stadt Bernkastel-Kues haben dem Altenzentrum St. Nikolaus einen Betrag in Höhe von 2000 Euro gespendet. Diese Spende wurde eingesetzt, um eine sogenannte Plattformwaage für Rollstühle und drei Projektor-Lampen anzuschaffen.

Auch im nächsten Jahr stehen die Bernkasteler Möhnen am dicken Donnerstag – an ihrem Stand am Marktplatz oder laut mit den Geldbörsen klappernd in der ganzen Stadt verteilt – wieder bereit und versuchen, die nun geleerte Spendenkasse aufzufüllen.