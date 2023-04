Eifeler Hotelier investiert in Energieversorgung Alte Wollspinnerei in Eisenschmitt wird zum Kraftwerk

Der Hotelier Michael Molitor investiert gerade eine „mittlere sechsstellige Summe – oder mehr –“ in seine Energieversorgung. Die Wärme und auch ein guter Teil des Stroms, den sein Wellness & Spa Hotel in Eisenschmitt-Eichelhütte benötigt, sollen künftig in der ehemaligen Wollspinnerei produziert werden. Das Gebäude neben der Hotelanlage lag seit 1948 brach. Derzeit lässt Molitor dort eine leistungsstarke Holzhackschnitzelheizung, die in der Spitze 300 Kilowattstunden erzeugen kann, samt Pufferspeicher einbauen. Auf dem Dach der ehemaligen Wollspinnerei hat er zudem eine großflächige Fotovoltaikanlage installieren lassen. Hinzu kommt noch ein mit Gas betriebenes Blockheizkraftwerk, das Strom und Wärme erzeugen kann und zudem auf Wasserstoff umrüstbar sein soll. Warum tätigt der Eifelier Hotelier so große Investitionen in seine Energieversorgung? Und wieso hat er sich bei der Wärmeerzeugung für sein Wellnesshotel mit 40 Zimmer, Restaurant und Hallenbad für Holzhackschnitzel?