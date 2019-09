Konzert : Akustik-Konzert in der Fallerkapelle

Moll`s. Foto: TV/Senne Simon

Wittlich (red) Das Akustik-Trio „Moll’s“ gibt am Freitag, 13. September, ab 20 Uhr ein Konzert in der Fallerkapelle in Wittlich. Die Musiker Stephan Moll (Gitarre, Gesang, Mundharmonika), Guido Moll (Bass) und Michael Moll (Gitarre, Gesang) spielen eine breite Auswahl aus dem klassischen sowie weniger bekannten Americana Repertoire.

