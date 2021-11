Glaube : Mondscheingottesdienst in Longkamp

Popsongs wie „Ain’t no mountain high enough“ oder „If I ain't got you“ wurden perfekt interpretiert vom Trio peterbrucker & die Mädels. Foto: Mali-Hilfe e.V.

Longkamp (red) Einen Mondscheingottesdienst gab es in der St.-Andreas-Kirche in Longkamp. Das Thema war Liebe.

Popsongs wie „Ain’t no mountain high enough“, „Over and over again“ oder „If I ain‘t got you“ – perfekt interpretiert von der Formation peterbrucker & die Mädels – begeisterten die Besucher und ließen sie gefühlvolle Augenblicke erleben. Die verschiedenen Facetten der Liebe kamen auch in den biblischen Lesungen und den Gebetstexten zum Ausdruck.