Workshop für Kinder : Monster aus Müll basteln

Hilscheid (red) Das Team des Hunsrückhauses am Erbeskopf bietet am Mittwoch, 13. Juli, von 14 bis 16 Uhr einen Workshop zum Thema „Verapackungsmüll“ an.

Aus Müll-Material werden Monster gebastelt, wie etwa eine Monster-Gießkanne und Monster-Aufbewahrungs-Boxen. Das Angebot richtet sich an Kinder ab sechs Jahren. Die Kosten betragen 12,50 Euro pro Person zuzüglich drei Euro Materialkosten.