Umwelt : Energie-Genossenschaft macht mobil

Info

Im August vergangenen Jahres wurde die Genossenschaft „Energiewende Hunsrück-Mosel eG“ geschäftsfähig und darf seitdem die Bezeichnung „eingetragene Genossenschaft“ (eG) tragen. Die Zahl der Mitglieder hat sich in Jahresfrist fast vervierfacht. Ursprünglich waren es 17 Mitglieder.

In zwölf Monaten hat die „Energiewende Hunsrück-Mosel eG“ fast 225 000 Euro für Photovoltaik-Anlagen an ihrem Geschäftssitz Monzelfeld im Hunsrück investiert. Mit den Einlagen der Mitglieder standen die nötigen 20 Prozent an Eigenkapital zur Verfügung um die Projekte zu verwirklichen. Die restlichen 80 Prozent der Investitionssumme wurden über zwei regionale Banken finanziert, die damit auch an der regionalen Wertschöpfung teilhaben können. Mit der jährlich erzeugten Strommenge der acht Anlagen könnten rechnerisch, so Rainer van den Bosch vom Vorstand der Genossenschaft, bereits zehn Prozent der knapp 1400 Einwohner zählenden Gemeinde Monzelfeld mit solarem Strom vom Dach versorgt werden.

Die Akzeptanz im Ort ist groß: Die Mitglieder haben im Schnitt 1000 Euro an Einlagen gezeichnet, obwohl für die Mitgliedschaft nur drei Anteile zu je 100 Euro erworben werden müssen.

Mehr Informationen zum Thema gibt es unter www.ewhm.de oder per E-Mail an info@ewhm.de.