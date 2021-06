Wettbewerb : Auszeichnung für „Feuerbienchen“

Monzelfeld „Wir sind weiterhin für euch da!“ Dieses Gemeinschaftsgefühl ist nicht nur für Kinder und Jugendliche gerade in Zeiten der Corona-Pandemie besonders wichtig. Aus diesem Grund haben der Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz (LFV RLP) und die Unfallkasse Rheinland-Pfalz (UK RLP) Ende 2020 einen Wettbewerb für die Betreuer des Feuerwehrnachwuchses ausgeschrieben.

Bambini- und Jugendfeuerwehrleitungen aus allen Teilen des Landes beteiligten sich an der Challenge „Aktiv und kreativ in besonderen Zeiten“. Gefragt waren gute Einfälle, mit denen Feuerwehren in dieser Zeit die Kinder- und Jugendarbeit gestalten. Insgesamt wurden 19 Bambini- und Jugendfeuerwehren ausgezeichnet. Auch Hans-Peter Klein, Leiter der Bambini-Feuerwehr Monzelfeld, wurde für sein Konzept für die Nachwuchsarbeit in Zeiten der Corona-Pandemie ausgezeichnet.