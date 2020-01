Karneval : Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an

Monzelfeld Monzelfelder Karnevalsverein Welle Baie feiert mit einem Gala-Abend vom Feinsten sein sechs mal elfjähriges Bestehen.

Die „wilden Bienen“ (Welle Baie) vom Monzelfelder Karnevalsverein sind im ganzen Kreis bekannt. Der 1250-Einwohner-Ort gehört zu den Epizentren des Karnevals an der Mosel und im Hunsrück, denn im Verhältnis zur Einwohnerzahl hat er einen sehraktiven Karnevalsverein – wenn man sich vergegenwärtigt, dass manche Orte im Kreis – mangels ehrenamtlichen Engagements – keinen Karnevalsverein mehr haben. Bei vielen Prunksitzungen und Umzügen der benachbarten Dörfer sind die Welle Baie mit dabei. In diesem Jahr können sie ihr 66-jähriges Bestehen feiern und hatten dazu zu einer Prunk-Gala eingeladen.

Dann folgt auch schon der nächste Höhepunkt des Abends: Die Eifeler Stäänefleejer aus dem Raum Bitburg-Prüm. Die gemischte Gardetanzgruppe beeindruckt mit spektakulären Menschen-Pyramiden und vor allem mit „fliegenden Gardetänzerinnen“, die von ihren Partnern meterhoch in die Luft geworfen werden. Da sitzt alles, Körperspannung, Rhythmusgefühl, Ausdruck – eine perfekt einstudierte Choreographie. Die Tänzerinnen und Tänzer geben sogar noch eine Zugabe, bevor sie ins über 100 Kilometer entfernte Jünkerath weiterfahren, wo sie noch einen zweiten Auftritt an diesem Abend haben.

Das Jubiläumsjahr von Welle Baie geht weiter: Es gibt noch Karten für die zweite Sitzung am 15. Februar (19.11 Uhr), die erste Kappensitzung ist am 1. Februar und die Kindersitzung am 9. Februar (15.11 Uhr). Umzug ist wie immer am Fastnachtsamstag, 22. Februar.