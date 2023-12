Auf Medikamente angewiesen Er könnte „dringend Hilfe benötigen“: 59-jähriger Thomas Petry aus Morbach wird vermisst

Er verließ seine Wohnung für einen Zahnarztbesuch, seitdem ist er nicht zurückgekehrt: Der 59-jährige Thomas Petry aus Morbach machte sich laut Polizeibericht am Mittwochmorgen, 13. Dezember, gegen 7.20 Uhr auf den Weg zu einem Zahnarzttermin, der für 9 Uhr in Thalfang angesetzt war. Er ist jedoch nie in der Praxis angekommen und wird seitdem vermisst. Thomas Petry ist unterwegs mit einem weißen KIA Ceed mit BKS-Kennzeichen. Der Vermisste ist in ärztlicher Behandlung und auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten angewiesen.