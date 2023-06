Erste Resonanz positiv Wer in den alten Morbacher Bahnhof eingezogen ist

Lange hat der Morbacher Bahnhof ein trauriges Dasein geführt. Mehrere Jahre stand das einst stattliche Gebäude leer und schien dem Verfall nahe. Davor war er behelfsmäßige Unterkunft für Arbeiter aus anderen Ländern. Doch jetzt ist das rund 120 Jahre alte Gebäude wieder ein Schmuckstück. Denn vor zwei Jahren haben sich Melanie Andres-Schuh und ihr Mann Michael Andres dazu entschlossen, das heruntergekommene Gebäude zu kaufen und wieder in Schuss zu bringen. Jetzt zeigt sich die neue Heimat des Bestattungsunternehmens Günter Schuh, Vater von Andres-Schuh, von außen in ursprünglichem und von innen in neuem Glanz.