Polizei : Altpapier-Container geplündert

In Morbach stehlen unbekannte Täter alte Kleider

Morbach (red) Unbekannte Täter entwendeten 18. Mai, gegen 20 Uhr, aus einem an der Kirche in Morscheid-Riedenburg aufgestellten Altkleidercontainer mehrere Kleidersäcke. Das berichtet die Polizei in Morbach. Die Verriegelung des Containers wurde demnach nicht beschädigt, so dass zu vermuten sei, dass die unbekannten Täter die Säcke über die Einwurfklappe entnahmen. Ein Zeuge habe drei männliche Personen beobachtet, die sich im Bereich des Containers aufhielten und auch diverse Säcke und Tüten mitführten. Die Personen sollen einen blauen BMW Kombi genutzt haben. Zu den Personen sowie zum Fahrzeug können keine weiteren Angaben gemacht werden. Der entstandene Schaden sei derzeit noch nicht zu beziffern.