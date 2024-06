„Keinen Nachfolger gefunden“ Morbacher Arzt geht in den Ruhestand: Wie geht es für seine Patienten weiter?

In der Einheitsgemeinde Morbach gibt es künftig eine Arztpraxis weniger: Anatoli Ljalko gibt zum 30. Juni seine Praxis für Allgemeinmedizin in der Bahnhofstraße auf. 25 Jahre praktizierte der Hausarzt in Morbach. Jetzt verabschiedet sich der 72-Jährige in den Ruhestand. „Ich habe keinen Nachfolger gefunden“, sagt er. Dieser hätte in der nach Ljalkos Aussagen gut ausgestatteten Praxis schon lange anfangen können. Zwischen zehn und 15 Interessenten hätten sich die Praxisräume zwar angeschaut, sich aber dann doch anders entschieden. „Junge Leute wollen nicht mehr selbstständig sein“, sagt er.