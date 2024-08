B269 im Hunsrück Warum die Strecke zwischen Morbach und Birkenfeld nicht ausgebaut wird

Die B 269 von Morbach nach Birkenfeld, die auch von Thalfanger Autofahrern genutzt wird, die über den Erbeskopf in die benachbarte Kreisstadt fahren, wird vorläufig nicht ausgebaut. Das teilt Staatssekretär Andy Becht vom zuständigen Mainzer Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft der Landtagsabgeordneten Jutta Blatzheim-Roegler (Bündnis90/Die Grünen) in einem Brief mit.