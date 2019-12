Morbach : Morbach bekommt ein kleines Kino

Das Kino Heimat ist mit 30 Plätzen auf knapp 40 Quadratmetern das kleinste Kino in Rheinland-Pfalz. Foto: dpa/Kino Heimat Morbach

Morbach (red) Die Hunsrücker Kulturszene ist um eine Attraktion reicher: Im Kino Heimat werden seit Januar besondere Filme gezeigt. Das Lichtspielhaus steht an der Stelle, wo der in Morbach gebürtige Filmemacher Edgar Reitz als Kind in einer Garage den Nachbarskindern schon kleine Filme vorgeführt hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken