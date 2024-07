Ab Freitag Das ist bei der Morbacher Kirmes dieses Jahr neu und anders

Morbach · Fünf Tage Dauerparty starten am Freitag, 26. Juli, in Morbach. Das Programm der St. Anna Kirmes hat so viel Musik zu bieten wie lange nicht. Woran das liegt und was dieses Jahr sonst noch anders ist.

23.07.2024 , 06:38 Uhr

Gemütliche Atmosphäre im Pfarrgarten: Der Wein & Musikgarten wird nach erfolgreicher Premiere wieder Teil der Morbacher Kirmes sein – mit kleinen Veränderungen. Foto: Blaes Florian