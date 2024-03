Inhaber kritisiert Politik Das Café Heimat in Morbach schränkt seinen Betrieb ein

Ausflügler haben vorläufig eine Adresse weniger in Morbach. Denn das Café Heimat hat ab kommender Woche nur noch am Mittwochvormittag von 9 Uhr bis 15 Uhr zum Marktfrühstück offen. An allen anderen Tagen, auch an Wochenenden, bleibt das Café für den regulären Betrieb geschlossen, teilt Inhaber Alfons Schramer seinen Gästen auf der Homepage und in den sozialen Medien mit.