Feste : „Back to Kirmes“: Ab Freitag wird in Morbach endlich wieder gefeiert

Gute Stimmung herrscht sicher ab Freitag wieder im Morbacher Ortszentrum: Die St.-Anna-Kirmes soll fast wie gewohnt ablaufen, einige Veränderungen auch durch Corona-Auswirkungen gibt es aber dann doch. Foto: Herbert Thormeyer (doth), Herbert Thormeyer

Morbach Fünf Tage Kirmestreiben starten am Freitag in Morbach. Was sich getan hat, welche besonderen Gäste erwartet werden und wo eine kultige Zeitmaschine zum Einsatz kommt.