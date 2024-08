Holzverkauf Hunsrücker Wald: Wenn sich die Absätze ungeplant verdoppeln

Morbach · In den vergangenen Jahren sind aufgrund Käferbefalls in der Region wesentlich mehr Fichten geschlagen worden als geplant. Trotzdem gelingt es, das Holz den Sägewerken in der Region zukommen zu lassen. Das steckt dahinter.

13.08.2024 , 08:01 Uhr

Holz aus den Gemeindewäldern wird von den regionalen Holzvermarktungsorganisationen verkauft. Foto: Christoph Strouvelle

Von Christoph Strouvelle