Polizei : Geldbörse an Morbacher Discounter gestohlen

Foto: TV/Klaus Kimmling

Morbach Im Lidl-Markt in Morbach wurde am Samstag, 4. April, gegen 11.45 Uhr eine Geldbörse gestohlen. Das meldet die Polizei. Eine Kundin hatte ihre mitgeführte Handtasche am Einkaufswagen hängen. In einem Moment der Unachtsamkeit nutzte der Unbekannte Täter die Situation aus und entwendete die Geldbörse aus der Tasche.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals daraufhin Wertgegenstände niemals unbeaufsichtigt zu lassen. Im konkreten Fall bittet die Polizei um Zeugenhinweise anderer Kunden oder Angestellten des Marktes.