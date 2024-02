Bürgermeisterposten Die Gerüchte brodeln: Wer könnte auf Andreas Hackethal in Morbach folgen?

Große Dinge werfen im Allgemeinen ihre Schatten voraus. Das gilt auch für die bevorstehende Landratswahl. Am 9. Juni 2024 wird der Nachfolger des jetzigen Amtsinhabers, Gregor Eibes, gewählt. Der derzeitige Morbacher Bürgermeister, Andreas Hackethal, will Eibes als Chef der Kreisverwaltung beerben. Jedenfalls hat er seinen Hut als Kandidat in den Ring geworfen und stellt sich im Sommer als Kandidat der CDU den Bürgern des Landkreises zur Wahl.