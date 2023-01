Morbach : Selbst der Ortsvorsteher war überrascht: Radfahrer müssen plötzlich über Schotterpiste fahren

Der sogenannte Hinüberweg bei Hinzerath: Die bisher asphaltierte Fahrbahn ist jetzt in längeren Abschnitten geschottert. Foto: Strouvelle Christoph

Morbach-Hinzerath Der beliebte Waldweg „Hinüberweg“ bei Morbach-Hinzerath wird seit Dezember umgebaut. Die Arbeiten stoßen auf Protest. Warum das Forstamt die Bedenken nicht teilt, die Arbeiten aber trotzdem derzeit ruhen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Strouvelle

Der Hinzerather Ortsvorsteher Hermann Moseler ist auch gerne im Winter mit dem Fahrrad unterwegs. Das war er auch in den Tagen um das vergangene Weihnachtsfest, als das milde Wetter ein fast frühlingshaftes Freizeitvergnügen versprach. Doch als Moseler mit seinem Rad auf der Höhe über Hinzerath am landläufig sogenannten „Hinüberweg“ ankam, war sein Erschrecken groß. Statt des bisherigen asphaltierten Waldweges, der von den Morbacher Forsthäusern bis kurz vor Weitersbach in der Verbandsgemeinde (VG) Rhaunen verläuft, fand er auf einmal nur eine kiesbedeckte Fahrbahn vor. „Mir hat es die Sprache verschlagen“, sagt Moseler. Denn im Sommer sei die Strecke stets stark von Radfahrern frequentiert. Auch seine Kollegen aus dem Ortsbeirat seien schockiert gewesen.

„Ich kann nicht nachvollziehen, warum ein gut asphaltierter Weg in einen schlecht befahrbaren Schotterweg umgebaut wird“, klagt Moseler. „Damit kann man kein Klima retten“, sagt er. Mit letzterer Äußerung spielt Moseler offensichtlich auf eine Mitteilung des Forstamts Idarwald an, mit der Anfang Dezember die bevorstehenden Umbauarbeiten an dem Weg angekündigt worden waren. Darin hatte es geheißen, die vorhandene Schwarzdecke habe viele „ökologische Nachteile“ und werde deshalb durch eine wassergebundene Oberfläche ersetzt. Für den Hinzerather Ortschef ist das dennoch nicht nachvollziehbar. Derzeit werde für mehrere Hunderttausend Euro in der Gemeinde Morbach ein Konzept für Radwege entwickelt, sagt er. „Und da wandelt man einen gut befahrbaren Weg so um.“

Morbacher Bürgermeister: Hinüberweg hätte Rückgrat für Radkonzept sein können

Auch der Morbacher Bürgermeister Andreas Hackethal sieht die Umwandlung auf TV-Nachfrage kritisch. „Ich bin enttäuscht über diese Maßnahme“, sagt er. Bei der Strecke handele es sich um einen der meistgenutzten Wege für Familien und Radfahrer. Der Hinüberweg hätte ein „Rückgrat“ für ein Radwegekonzept darstellen können, sagt Hackethal. Er sei viel von Radlern genutzt worden, auch wenn es kein formeller Radweg gewesen sei. Zudem hätte sich der Bürgermeister gewünscht, dass die Maßnahme im Vorfeld besser kommuniziert worden wäre.

So begründet das Forstamt den Umbau des beliebten Radwegs bei Hinzerath

Hintergrund für den Abbau der bisherigen Schwarzdecke, wie die Deckschicht der asphaltierten Wege in der erwähnten Pressemitteilung des Forstamts genannt wird, ist auch der Zustand der bisherigen Fahrbahn mit zahlreichen Schlaglöchern. Dies mache eine Überarbeitung des Hinüberwegs, eines Hauptwegs für den Forstbetrieb, notwendig, erklärt auf Nachfrage Gerd Womelsdorf, der Leiter des Forstamtes Idarwald. Früher seien so manche Wirtschaftswege in Hunsrücker Wäldern in dieser Bauweise errichtet worden. Allerdings habe dies mannigfaltige Nachteile für das Waldökosystem. Durch die Versiegelung werde das Oberflächenwasser konzentriert in die Wegeseitengräben abgeleitet, wo es durch die große Menge nicht selten zu Erosionsschäden komme, sagt Womelsdorf und fügt hinzu: „Heute wird der wassergebundenen Bauweise im Waldwegebau der Vorzug gegeben.“ Dabei könne das Wasser mindestens teilweise in dem Wegekörper versickern.

Im Bereich der Hangbrücher und anderen Waldflächen wie den besonders geschützten und sensiblen FFH-Gebieten würden daher die asphaltierten Wege zurückgebaut. „In der weiteren Zukunft ist geplant, die gesamte Schwarzdecke im Bereich des FFH-Gebietes Idarwald in eine wassergebundene Bauweise umzubauen“, sagt Womelsdorf. Für den Hinüberweg, der im Forstamt mit der Bezeichnung „Untere Schmalschneise“ geführt wird, bedeute dies, dass auf einer Gesamtlänge von fünf Kilometern die Schwarzdecke einer wassergebundenen Decke weicht. Auf einem 850 Meter langen Abschnitt sei mit den Arbeiten bereits begonnen worden. Gleichzeitig werde die in die Jahre gekommene Trasse mit großen Löchern in der Fahrbahn so weit wieder hergestellt, dass im forstwirtschaftlichen Verkehr auch Holzabfuhrwagen mit einem Gewicht von bis zu 40 Tonnen dort fahren können. Der gerne auch von Radfahrern und Spaziergängern genutzte Weg werde nach Erneuerung der Tragdeckschicht und Verbesserung des Wasserregimes mit einer „siebliniengerechten Verschleißschicht aus feinem 0/16-er Frostschutz-Material überdeckt“, so dass eine gute Begehbarkeit und Befahrbarkeit für Radfahrer erhalten bleibe, verspricht der Forstamtsleiter.

Naturschutzverbände müssen die Arbeiten noch genehmigen