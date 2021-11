Versorgung : Morbach investiert 3,6 Millionen Euro in Ärztehaus

Blick in ein Sprechzimmer einer Hausarztpraxis vom Hausarzt. (zu dpa «Mehr Arztsitze in Thüringen? - Zoff wegen neuer Bedarfsplanung»). +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Monika Skolimowska

Morbach Um die medizinische Versorgung ihrer Bürger sicherzustellen, greift die Gemeinde Morbach tief ins Portemonnaie. Das langfristige Ziel ist ein medizinisches Versorgungszentrum.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Strouvelle

Der Gemeinderat Morbach hat in der Entwicklung um das künftige Ärztehaus an der Ecke Bernkasteler Straße/Gerberweg im Ortsteil Morbach eine weitere Entscheidung getroffen. Die Gemeinde Morbach wird das mehrstöckige Haus, mit dessen Bau in Kürze begonnen wird, käuflich erwerben und dies einheimischen Ärzten vermieten. Drei Ärzte haben bisher ihre Bereitschaft erklärt, mit ihren Praxen in das neue Ärztehaus zu ziehen, sagt Bürgermeister Andreas Hackethal.

Mit der Entscheidung, das Ärztehaus zu kaufen, sei ein neuer Rahmen in Morbach gesetzt, um die ärztliche Versorgung zu sichern, sagt er. 3,6 Millionen Euro wird die Gemeinde dafür investieren, unter Vorbehalt, dass die entsprechenden Haushalte, in denen das Projekt finanziert wird, beschlossen und von den übergeordneten Behörden genehmigt werden. Da das Gebäude dann ein Energiesparhaus nach dem Standard KF 55 ist, erhofft sich der Bürgermeister eine Förderung in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro von der Kreditanstalt für Wiederaufbau. „Damit sollen zukunftsfähige Strukturen geschaffen werden“, sagt Hackethal.

Mittelfristig soll aus dem Ärztehaus jedoch ein Medizinisches Versorgungszentrum entstehen. „Wenn das gelingt, haben wir einen wichtigen Baustein geschaffen, um das Thema medizinische Versorgung im ländlichen Raum bei uns mit einer Zukunftsperspektive zu versehen und langfristig zu sichern“, sagt er. Parallel dazu stimme sich die Gemeinde mit dem Land und dem Landkreis ab und will medizinische Ausbildung am Standort Morbach manifestieren, um auf diese Weise gerade werdenden und jungen Medizinern einen Einstieg ins Berufsleben zu ermöglichen. Zudem liefen Gespräche, um eine vierte Arztpraxis in das neue Ärztehaus zu integrieren. Die Entscheidung sei in der nichtöffentlichen Sitzung laut Hackethal mit „überwältigender Mehrheit“ getroffen worden, nach TV-Informationen sogar einstimmig.

Die medizinische Versorgung in Morbach soll gesichtert werden. Deshalb hat die Gemeinde beschlossen, das geplante Ärztehaus zu kaufen und die Praxisräume zu vermieten. Foto: picture alliance/dpa/dpa-tmn/Christin Klose