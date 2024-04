Nach 20 Jahren Diskussion Das Morbacher Freibad soll saniert werden – Wird es jetzt wirklich ernst?

Die Gemeinde Morbach will konkrete Schritte zur Sanierung des Morbacher Freibades in die Wege leiten. Sowohl im Haupt- und Finanzausschuss (HFA) als auch im Bau- und Liegenschaftsausschuss (BLA) ist jetzt die Vorplanung der Sanierung besprochen worden. Beide Gremien haben entschieden, dass das Morbacher Architekturbüro Jakobs-Fuchs die Vorplanung so weit konkretisiert, dass im zweiten Halbjahr entsprechende Förderanträge gestellt werden können, erläutert Bürgermeister Andreas Hackethal.