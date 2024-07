Neues Tattoo-Studio Ein Metier, das unter die Haut geht: Das ist „Puppi_Ink Bodyart“ in Morbach

Was man einst mit Seemännern und Gefängnisinsassen verbunden hat, hat sich zu einem beständigen Trend entwickelt: Immer mehr Menschen lassen sich tätowieren. Das birgt berufliche und künstlerische Chancen, so wie Isabel Stieffenhofer aus Hoxel sie ergriffen hat: Sie hat in Morbach ein bestehendes Tattoo-Studio, in dem sie viereinhalb Jahre lang das Handwerk einer Tätowiererin erlernt hatte, Anfang Juli übernommen. Aus dem bisherigen „Tattoo Studio Abstract Line Work“ ist so „Puppi_ Ink Bodyart“ geworden, nach Stieffenhofers Spitznamen „Puppi“.