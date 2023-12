Auf Medikamente angewiesen Könnte „dringend Hilfe benötigen“: 59-Jähriger aus Morbach weiterhin vermisst - Polizei sucht nach Auto (Fotos)

Update | Morbach · Ein 59-jähriger Mann aus Morbach wollte am Mittwochmorgen zu einem Zahnarzttermin in Thalfang - kam dort aber nicht an. Er könnte sich in einer medizinischen Notlage befinden. Nun hat die Polizei ein Foto des Automodells veröffentlicht, mit dem der Vermisste unterwegs ist.

14.12.2023 , 12:27 Uhr

Selbst eine Suche mit Polizeihubschraubern blieb bisher erfolglos (Symbolbild). Foto: dpa/Lino Mirgeler