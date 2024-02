„Den Menschen hier ist Kirche nicht egal“ Pfarrer Michael Jakob verlässt Morbach – und er ist nicht der Einzige

Pastor Michael Jakob verlässt die Pfarreiengemeinschaft Vierzehnheilige in Morbach. Am Sonntag, 30. Juni, will er sich mit einem Gottesdienst von den Morbachern verabschieden. „Es sind gesundheitliche Gründe, die mich zu diesem Schritt bewogen haben“, schreibt er im jüngsten Morbacher Pfarrbrief, in dem er die Gläubigen über seinen Weggang informiert. In einem Gespräch erläutert er die Gründe für seinen Abschied. Denn dass ein Pfarrer in seinem Alter – im Mai wird Jakob 64 Jahre alt – nochmals die Stelle wechselt, sei ungewöhnlich. „Bis zum Ruhestand wollte ich hier bleiben, aber ich musste die Reißleine ziehen“, sagt er.