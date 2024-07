Verabschiedung Pfarrer Jakob Der Hirte verlässt seine Schafe in Morbach und zieht mit Maggi ins Saarland

Morbach · Am Sonntag fand in der Pfarrkirche St. Anna in Morbach die Verabschiedung von Pfarrer Michael Jakob statt. Er lässt seine Schäfchen mit einem guten Gewissen zurück.

03.07.2024 , 07:05 Uhr

Von Florian Blaes