Morbach : Morbach prozessiert gegen Abstufung von Kreisstraßen

Morbach In der Einheitsgemeinde sollen zwei Durchgangsstraßen künftig nur noch Gemeindestraßen sein. Das könnte enorme Kosten für die Morbacher nach sich ziehen.

Die Abstufungen kämen zur Unzeit, weil man die Kommunen sehenden Auges in eine Kostenfalle zwinge. In Morbach stehen mit der Neuordnung der Kreuzung an der B327 in Höhe der Esso-Tankstelle und der Einmündung der Saarstraße in die Hunsrückhöhenstraße umfangreiche Umbauarbeiten an, die aufgrund der Abstufung die Gemeinde tragen muss. „Entweder sperren wir die Zufahrt von der Hunsrückhöhenstraße auf die Saarstraße, was aber unzumutbar ist, oder wir lassen uns anschließen“, sagt er.