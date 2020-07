Eigentümer haben das letzte Wort : Städtebauliche Entwicklung in Morbach: Vom Schandfleck zum Schmuckstück

Morbach Morbach sagt Problem-Immobilien den Kampf an. Einiges ist schon geschehen. Doch die Gemeinde braucht viel Geduld.

Barrierefrei, energieeffizient und klimafreundlich – so müssen die Pläne für eine zu sanierende Immobilie im Morbacher Ortskern sein, wenn der Eigentümer finanzielle Unterstützung von Bund, Land und Kommune bekommen will. Mit dem sogenannten Stadtumbauprogramm will man es in den nächsten zehn Jahren „Investoren erleichtern, Problem-Immobilien anzupacken“. Das zumindest hatte Andreas Hackethal, der Bürgermeister der Gemeinde Morbach, bei der Vorstellung des Projektes vor fünf Jahren gesagt. Das Ziel ist die städtebauliche Weiterentwicklung im Innerort. Bestehende Gebäude sollen aufgewertet und nicht sanierungsfähige Häuser abgerissen werden. Gemeinsam mit dem Beraterbüro BBP aus Kaiserslautern wurde ein Integriertes städtbauliches Entwicklungskonzept (Isek) erarbeitet. Der Begriff Ortskern ist nicht ganz richtig. Im eigentlichen Zentrum hat vor Jahren bereits eine umfangreiche Ortskernsanierung stattgefunden. Jetzt geht es um ein Areal, das unmittelbar an den Ortskern angrenzt. In einem Gebiet von 11,4 Hektar im Zentralort Morbach selbst sollen insgesamt 2,1 Millionen Euro Fördergeld für Vorhaben zur Aufwertung des Ortsbildes zur Verfügung gestellt werden. Derzeit sind laut Hackethal etwa 350 000 Euro abgerufen worden. Angesichts der in Aussicht gestellten Gesamtsumme eher überschaubar, dennoch ist der Rathaus-Chef durchaus zufrieden. Ihm ist die städtebauliche Verbesserung wichtig, die durch jedes einzelne Projekt erzielt werde.