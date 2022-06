Straßenausbau : Abrechnungsstreit in Heinzerath: Warum die Gemeinde Morbach und der Kreis Trier-Saarburg einen Gutachter beauftragen wollen

Sind bei der Abrechnung des Ausbaus der K 1 und der K 96 in Morbach-Heinzerath Fehler gemacht worden? Und müssen die Bescheide an die betroffenen Anlieger korrigiert werden? Das soll nun ein unabhängiger Gutachter ermitteln. Foto: Strouvelle Christoph

Morbach-Heinzerath Im Fall der umstrittenen Abrechnungen zum Straßenausbau in Morbach-Heinzerath wollen die beteiligten Kommunen Klarheit schaffen. In einem Brief an die Anlieger kündigt der Bürgermeister an, gemeinsam mit dem Kreis einen unabhängigen Gutachter einzuschalten. Wie dieser nun gefunden werden soll.