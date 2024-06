Seit dem frühen Morgen Stromausfall in Morbach – rund 2000 Menschen betroffen

Update | Morbach · Am Dienstag ist in der Morbacher Innenstadt der Strom ausgefallen. Was dazu bekannt ist.

11.06.2024 , 10:04 Uhr

In Morbach sind am Dienstag rund 2000 Haushalte von einem Stromausfall betroffen (Symbolbild). Foto: dpa/Bernd Settnik