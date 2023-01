Wintersport : Bereit für den Langlauf-Spaß: Loipen bei Morbach und Hermeskeil sind gespurt

Die Kahlheid-Loipe bei Morbach - hier ein Archivbild vom Einstiegspunkt „Hängende Birke“ - ist präpariert. Auch in Hermeskeil ist für Ski-Langläufer eine Strecke vorbereitet. Foto: Axel Munsteiner (ax)

Morbach/Hermeskeil Probleme mit der Pistenraupe haben in Morbach das Spuren der Kahlheid-Loipe leicht verzögert. Wann die Langläufer in Morbach und Hermeskeil losfahren können.

Rodelbegeisterte, Skifahrer und Snowboarder können bereits seit dem vergangenen Wochenende die Freuden des Wintersports am Erbeskopf genießen. Am Sonntag startete dort der Liftbetrieb. Aber auch die Langlauf-Fans kommen im Hunsrück auf ihre Kosten. Nach zunächst technischen Schwierigkeiten hat der Turnverein (TV) Morbach die Kahlheid-Loipe seit Kurzem präpariert.

„Ich war mehrmals oben, die Loipe wird schon rege genutzt“, bestätigt Alfons Gorges, Leiter der Skiabteilung beim TV Morbach, auf TV-Nachfrage. Die Strecke sei seit Anfang der Woche präpariert. Bereits am Wochenende sei das Spurgerät, der sogenannte Pistenbully, im Einsatz gewesen. „Aber es gab einen Defekt, die Hydraulikanlage hat versagt“, erklärt Gorges die trotz des ausreichenden Schnees leicht verzögerte Freigabe der Loipe. Die Maschine habe „mitten im Wald festgesteckt“, der Bauhof der Gemeinde habe sie aber an Ort und Stelle wieder in Gang bringen können.

Morbach: Hier gibt es Langlauf im klassischen Stil

Geeignet ist die 8,9 Kilometer lange Strecke für Langlauf im klassischen Stil. Die Mitglieder des Vereins, die sich ehrenamtlich um die Loipe kümmern, wechseln sich laut Gorges bei den Nachbesserungsfahrten mit dem Spurgerät ab. „Die Anfahrt von Morbach ist ja schon recht weit, man ist da locker drei Stunden unterwegs für eine Fahrt.“

Lesen Sie auch Hunsrück : Großer Ansturm auf Wintersportgebiet am Erbeskopf (Video/Fotos)

Startpunkt für die Kahlheid-Loipe ist der Parkplatz am Idarwald an der B269 in Höhe der Abfahrt Richtung Allenbach. Von dort verläuft sie bis zum Wanderparkplatz „Hängende Birke“ und weiter bis kurz vor den Erbeskopf. „Parkmöglichkeiten sind am ehesten am Startpunkt zu finden“, rät Gorges. Aufgrund der Wetterprognosen und des Schneenachschubs, der für Donnerstag angekündigt war, geht er davon aus, dass die Loipe auch am kommenden Wochenende noch genutzt werden kann.

In Hermeskeil geht auch „Skating“