„Warum dauert das so lange?“ Viel Kritik trotz guter Zahlen – Bei welchen Projekten Morbacher Politiker dringenden Handlungsbedarf sehen

Gibt es in Morbach einen Investitionsstau und viele unerledigte Aufgaben? Wer die Haushaltsreden der Fraktionssprecher im Morbacher Gemeinderat für den Haushalt 2024 verfolgt hat, kommt an diesem Eindruck nicht vorbei. Wann kommt der Wertstoffhof, wann wird das Schwimmbad saniert? Wann wird mit den zahlreichen angekündigten Straßenbauprojekten rund um Morbach begonnen, und wann wird die Morbacher „Stolpergasse“, wie es Marco Thees von der FDP ausdrückt, wieder zur Biergasse? – um nur einige der in den Reden der Fraktionssprechern aufgeführten Defizite aufzuführen.