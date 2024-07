Neuwahl im November Neuer Bürgermeister für Morbach gesucht

In Morbach wird noch in diesem Jahr ein neuer Bürgermeister gewählt. Der Morbacher Gemeinderat hat jetzt einstimmig dafür votiert, dass der Nachfolger des derzeitigen Amtsinhabers Andreas Hackethal, der zum 1.3.2025 ins Amt des Landrats wechselt, am 24. November 2024 von den Bürgern in Urwahl ermittelt werden soll. Eine mögliche Stichwahl ist für den 15. Dezember 2024 festgelegt worden. Gewählt wird für eine Amtszeit von acht Jahren. Die Daten müssen allerdings noch von der Kommunalaufsicht bestätigt werden.