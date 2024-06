Renovierung für rund 100.000 Euro Warum die Walholzkirche bei Weiperath derzeit eingerüstet ist

Morbach-Weiperath · Die Gerüste zeigen es an: Die Walholzkirche im Tal zwischen Weiperath und Hunolstein soll bald in neuem Glanz erstrahlen. Nach der Sanierung im Innenbereich sind jetzt außen Putz, Anstrich und Dach an der Reihe.

04.06.2024 , 06:23 Uhr

Die Walholzkirche zwischen Weiperath und Hunolstein ist derzeit eingerüstet. Foto: Christoph Strouvelle

Von Christoph Strouvelle