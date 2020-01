Proträt : Zwischen Brot und Butter und Selbstverwirklichung

Auf Stippvisite in der Heimat: Der Filmemacher Achim Wendel bei einer Vorführung seiner Filme im Morbacher Kino Heimat. Foto: Christoph Strouvelle

Morbach Der Morbacher Achim Wendel arbeitet als Kameramann und Regisseur. Mit seinen Kurzfilmen hat er bereits viel Anerkennung erworben.

Die Einheitsgemeinde Morbach ist offenbar ein gutes Pflaster für Filmemacher. Denn neben Edgar Reitz, der als Regisseur der Heimat-Trilogie international bekannt ist, hat sich mit Achim Wendel ein weiterer Bürger der Einheitsgemeinde dem Medium Film verschrieben, hier insbesondere dem Kurzfilm. „Die Filme, die mir wichtig sind, sind kurz. Was ich zeigen wollte, hat alles in einen Kurzfilm gepasst“, sagt der 43-Jährige, der in der Hölzbach, einem kleinen Weiler zwischen Merscheid und Haag aufgewachsen ist, zu seinen bisherigen Werken.