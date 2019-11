Morbach Nach mehr als 30 Jahren schließt das Unternehmerehepaar Erika und Kurt Müllers sein Geschäft. Der Grund: Es gibt keinen Nachfolger. Der Räumungsverkauf beginnt offiziell am Donnerstag.

Die Schaufenster von Müllers Heimcenter in der Morbacher Bahnhofstraße sind seit drei Tagen zugeklebt. Auf der Homepage des Unternehmens ist zu lesen, dass danach ein Sonderverkauf stattfindet: ein Räumungsverkauf wegen Geschäftsaufgabe. Inhaber Kurt Müllers (63), der den Baumarkt gemeinsam mit Ehefrau Erika Müllers (54) betreibt, wird den Laden aus Altersgründen schließen. Was das für die Kunden bedeutet, ist den beiden klar. Als Nahversorger-Baumarkt hatte ihr Unternehmen eine Marktlücke geschlossen.

Das Paar hat früh den Kontakt zur Industrie- und Handelkammer (IHK) gesucht und an einer Nachfolgebörse teilgenommen, Durch die Kammer kam es auch zu Radio- und Fensehbeträgen. Den Kontakt zur Boulevard-Presse scheute es nicht. Unter dem Titel „Suche Nachfolger, biete Firma“ berichtete ein Blatt über die Bemühungen der Müllers, ihren Betrieb an den Mann oder die Frau zu bringen. Doch vergebens. Der Entschluss sei ihnen nicht leicht gefallen. „Immerhin ist der Baumarkt seit mehr als 30 Jahren unser Lebensinhalt“, sagt die Geschäftsfrau.

Angefangen hat alles 1988. Damals übernahm Kurt Müllers, der wie seine Frau von der Mosel stammt, die Morbacher Filiale eines Baumarktes in Wittlich-Wengerohr in Eigenregie, damals rund 280 Quadratmeter groß. Kurt Müllers hatte zuvor in der Hauptstelle gearbeitet. Als Assistent der Geschäftsleitung hatte der heutige Handelsfachwirt Einblick in die Zahlen und eine Zukunft für den Baumarkt in Morbach gesehen. Ehefrau Erika, gelernte Einzelhandelsfachfrau, begrüßte die Pläne, zumal die Betreuung des damals fünf Monate alten Sohnes Philipp damals im eigenen Betrieb einfacher gewesen sei.

1990 übernahmen die beiden zudem ein Eisenwarengeschäft in der Birkenfelder Straße und erweiterten das Sortiment um Geschenkartikel, Haushaltswaren sowie Gartenmöbel und Gartengeräte. Nach einer weiteren Zwischenstation in der Bahnhofstraße kauften sie schließlich am heutigen Standort die Alte Käserei der ehemaligen Molkerei in Morbach und bauten dort an und um. Kurt Müllers: „Wir brauchten mehr Platz und wollten endlich alles an einem Standort konzentrieren.“ Sie starteten dort schließlich mit 870 Quadratmeter Verkaufsfläche. 2001 gab es die letzte Erweiterung, diesmal privater Natur. Sie bauten auf das Gebäudedach noch ein Penthouse, das sie selbst bezogen. Inzwischen haben sie ihren Lebensmittelpunkt nach Brauneberg verlegt.