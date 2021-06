Tierschutz : Morbacher kümmert sich: Tiere von Haltern mit wenig Geld werden gratis behandelt

Morbach/Koblenz Für den Morbacher Christian Ergenzinger steht das Tierwohl an erster Stelle. Wenn Herrchen oder Frauchen wenig Geld haben und sich den Tierarztbesuch nicht leisten können, hilft er mit seiner mobilen Tierambulanz aus.

Tierambulanz im Hinterhof: Den Tier-Besitzern die Scham der Armut nehmen

16 Jahre lang habe er sechs Tage die Woche 16 Stunden lang gearbeitet, mehrmals im Monat die Tiere Bedürftiger kostenlos behandelt in seiner eigenen Praxis in Hannover. Dann brauchte er eine Auszeit. Die nahm er sich von 2019 bis 2020 in England. Dort drehte er Imagefilme für Campingplätze, bis er wegen Corona zurück nach Deutschland kam. „Das war großartig. Tolle Menschen kennengelernt, einfache Arbeit.“ Und das Beste: „Kaum Verantwortung.“

Tierambulanz: Verein sucht noch Spender

Einmal habe er jemanden beim Tierschutzverein gemeldet, da dieser seine Hunde in der Nacht im Keller in eine Hundebox einschloss ohne Zugang zu Wasser. „Ein Hund ist kein Spielzeug“, ärgert er sich über verantwortungslose Menschen. Ein Hund sei ein Gefährte, ein Sozialpartner, der im Moment lebe. Befreit vom Blick in die Zukunft. Das habe er den Menschen voraus. „Und dazu haben Hunde das gleiche emotionale Spektrum wie ein Mensch. Kummer, Leid, Freude, diese Emotionen spüren die genauso wie wir.“ Dafür brauche ein Hund permanent Zuwendung. Katzen, Bullen, oder Pferde, die er ebenfalls behandelt, hätten andere Eigenschaften, die er überaus schätze.

Deswegen habe er sich große Mühe gegeben mit seinem Rettungswagen. Ergenzinger raucht, bläst kleine Wölkchen in die Luft. Bei den Behandlungen könnten Tierärzte und Kollegen via App live bei den Untersuchungen dabei sein, beim EKG oder bei Ultraschalluntersuchungen. „Das verhindert diagnostische Fehler“, sagt er. Jeder Experte habe sein eigenes Spezialgebiet. Bis auf ein Röntgengerät sei der Rettungswagen mit modernster Diagnostik ausgestattet. „Der arme Christian“, sagt Ergenzinger, „das ist ein Mist.“ Er muss Christian Dreher, Lillys Besitzer, zum zweiten Mal in Folge vertrösten. In der vergangenen Woche hatte die Tierärztin einen medizinischen Notfall gehabt. Und dann kommt Dreher mit Lilly an, einer schönen, schüchternen sechsjährigen Hundedame mit sehr weichem und gepflegtem Fell. Ergenzinger untersucht sie. Hört sich die Herztöne an, kürzt eine Daumenkralle. Dass der Zahnstein noch bis nächste Woche warten muss, macht Dreher nicht viel aus. Er freue sich darüber, seinen Hund in guter Behandlung zu wissen.