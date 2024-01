Neues Konzept zum Jubiläum Warum die Morbacher Dilldappen in diesem Jahr nur eine Kappensitzung veranstalten

Gleich zwei Jahre hintereinander können die Morbacher Dilldappen ein Jubiläum feiern. War 2023 noch das närrische Jubiläum mit neunmal elf Jahren angesagt, so folgt in diesem Jahr das sogenannte weltliche Jubiläum, wie Dilldappen-Präsident Frank Retzler es bezeichnet: 1924 ist der Verein der Morbacher Karnevalisten gegründet worden, sodass in diesem Jahr der Verein 100 Jahre besteht. Im Verlaufe dieses Jahrhunderts hat sich viel verändert. Früher waren die Fastnachtssitzungen elitäre Veranstaltungen, welche die Herren mit Anzug und Krawatte sowie die Frauen mit Abendkleidern besuchten, erinnert Retzler an vergangene Tage. Nicht umsonst gab es in Morbach einst das geflügelte Wort von den „Lackspitzen“: Die Exklusivität der Kappensitzungen war den Menschen an den gut geputzten Schuhen anzusehen. Doch die Zeiten und die Erwartungen an eine Kappensitzung haben sich geändert, sagt Retzler. Nicht nur in Bezug auf die Kleidung der Besucher, sondern auch bei den Erwartungen fürs Programm.