Spendensportler trotzen dem Wetter Kein Frühlingswetter beim Morbacher Frühling – aber der neue digitale Gutschein kam gut an

Rund 30 Fahrradfahrer kämpften sich am Morgen bei der Vor-Tour der Hoffnung durch den nassen Hunsrück und zurück. Und auch 75 Läufer waren zwei Stunden lang unterwegs – darunter etliche Kinder –, um gemeinsam Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Insgesamt kam so die stolze Summe von 3600 Euro zusammen, die an den Hospizverein Morbach und den Verein schwerstkranker Kinder übergeben wurden. Außerdem wurden zehn Exemplare des neuen digitalen Morbacher Gutscheins im Gesamtwert von 250 Euro verlost.