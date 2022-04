Einzelhandel : Mit Sport, Sonne und guter Laune einkaufen

Morbach Der Morbacher Frühling lockte fast 3000 Menschen zum Bummeln, Staunen und Genießen. Alles begann mit einem Spendenlauf .

Lioba Bernard-Schmitz aus Haag war mit der gesamten sechsköpfigen Familie gekommen und sagte: „Ich finde die Aktion gut.“ So könne ein Zeichen für die Ukraine gesetzt werden. Der Tannenbaum auf dem Platz Pont-sur-Yonne war mit gelb-blauen Bändern geschmückt. Zusammen­gerechnet wurden an diesem Morgen 415 Kilometer gelaufen.

Die Morbacherin Nadine Ber­neck ist selbstständige Beraterin für einen Gewürzanbieter aus Norddeutschland. Sie findet: „An einem Stand kann man gut ins Gespräch mit Kunden kommen.“ Sie überzeugte mit allen Sinnen, in diesem Fall vor allem mit der Nase. Auf der Bühne verzauberte der „Magier Gottes“, Pastor Michael Jakob, vor allem die kleinen Besucher. Er hexte mal was weg, mal was her. „Wir wollen doch für alle Generationen etwas bieten“, betonte Sarah Sauer, Mitglied im Vorstand des Gewerbe- und Verkehrsvereins (GUVV). Es lohne sich, nach Morbach zu kommen.