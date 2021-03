Benefiz : Socken stricken für guten Zweck

Morbach Die Mitarbeiter des Geheischnis, der Seniorenberatung mit Wohlfühlcharakter in Morbach, starten einen Aufruf, für einen guten Zweck Socken zu stricken. Die derzeitige Situation, so heißt es in dem Aufruf, treffe die Senioren besonders.