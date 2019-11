Kommunalpolitik : Kritik an Plänen für die B 50 neu

Morbach Im Morbacher Gemeinderat wurde die Forderung laut, die Hunsrückhöhenstraße mindestens als Kreisstraße für den langsam fahrenden Verkehr zu erhalten. Erste Ratsmitglieder sprechen von einer Klage.

Weitreichende Punkte haben bei der jüngsten Sitzung des Morbacher Gemeinderats auf der Tagesordnung gestanden. Beispielsweise die Prioritätenlisten für Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen, mit denen die Gemeinde die anstehenden Aufgaben in eine Reihenfolge bringt, um sie im kommenden Jahr von der Priorität her abzuarbeiten.

Doch beim Planfeststellungsverfahren zum mittleren Abschnitt des vierspurigen Ausbaus der B 50 neu zwischen Kommen und dem Flughafen Hahn haben sich Ratsmitglieder aller Fraktionen zu Wort gemeldet und nicht an Kritik an den Planungen gespart.

Denn die in weiten Strecken parallel zur neuen Trasse verlaufende Hunsrückhöhenstraße zu einem Wirtschaftsweg zurückgebaut und in die Trägerschaft der Gemeinden übergehen werden. In einer gemeinsamen Erklärung hatten im August 2019 der Kreis, die Verbandsgemeinden Bernkastel-Kues und Traben-Trarbach und die Gemeinde Morbach den Erhalt der Trasse als klassifizierte Straße für den langsam fahrenden Verkehr gefordert. Denn dieser dürfe die autobahnähnliche B 50 neu nicht nutzen, sagt Bürgermeister Andreas Hackethal. Alternativen für den langsam fahrenden und den lokalen Verkehr sieht er im Erhalt der Hunsrückhöhenstraße. „Ich habe den Eindruck, die Planer betrachten nicht das Ganze“, sagt er.

Man dürfe sich nicht einschüchtern lassen von den Worten „Ihr wollt schnell die B 50“, sagt Willi Feilen von den Freien Wählern, der sich als Vorsitzender des Vereins Arbeitsgemeinschaft Regionale Verkehrsentwicklung Hunsrück seit vielen Jahren für die Belange des langsam fahrenden Verkehrs auf dem Hunsrück und entlang der B 50 neu einsetzt. „Wenn jemand was will, findet er Wege, wenn jemand was nicht will, findet er Ausreden“, sagt er.