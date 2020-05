Kostenpflichtiger Inhalt: Ein Ratsmitglied mit Sonderinteresse : Formfehler: Morbacher Rat muss erneut tagen

Die Morscheider Grundschule muss saniert werden. Das beschloss der Morbacher Gemeinderat. Die Abstimmung muss wiederholt werden. Foto: Christoph Strouvelle

Morbach In der jüngsten Sitzung hatten die Morbacher Ratsmitglieder über die Sanierung der Morscheider Grundschule zu entscheiden. Sie haben das getan, allerdings steht das Thema nächste Woche erneut auf der Tagesordnung.



Von Christoph Strouvelle

Selten hat man den Morbacher Bürgermeister Andreas Hackethal so kleinlaut erlebt. „Mir ist ein Fehler unterlaufen. Ich übernehme die Verantwortung dafür.“

Was ist passiert? Am 19. Mai hat der Gemeinderat Morbach im Festsaal der Baldenauhalle getagt und dabei die Sanierung der Blandine-Merten-Grundschule in Morscheid beraten und entschieden sowie über Erschließungen von Neubaugebieten in Gonzerath und Wenigerath abgestimmt. Alle drei Projekte sind vom Morbacher Ingenieurbüro Jakobs-Fuchs geplant worden. Das Ratsmitglied Jürgen Jakobs (CDU) hätte als Inhaber des Büros laut den Bestimmungen der rheinland-pfälzischen Gemeindeordnung weder bei den Beratungen noch bei den Abstimmungen zu diesen Tagesordnungspunkten teilnehmen dürfen.

Dort ist in Paragraf 22 festgelegt, dass ein Beratungs- und Abstimmungsverbot für Ratsmitglieder gilt, wenn die Entscheidung ihnen selbst, einem ihrer Angehörigen oder einer von ihnen kraft Gesetzes oder Vollmacht vertretenen Person einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann.

Dieses Sonderinteresse des „Inhabers eines Morbacher Ingenieurbüros“ sei nicht berücksichtigt worden, sagt Hackethal. „Die Beschlüsse sind daher neu zu fassen“, sagt der Bürgermeister. Er will diesen Fehler möglichst rasch „glattbügeln“ und bei einer speziell dafür angesetzten Ratssitzung am Dienstag, 2. Juni, die Beratungen und Abstimmungen zu diesen Projekten nachholen. In der Vergangenheit habe man stets auf ein mögliches Sonderinteresse und die damit einhergehende Befangenheit geachtet, sagt er. Betrifft das Sonder­interesse nur den Inhaber des Unternehmens oder auch seine Angestellten? Mit Fraktionsführer Manuel Blatt und dem Morbacher Ortsvorsteher Georg Schuh, beide von der CDU, gehören zwei weitere Mitarbeiter des Planungsbüros dem Gemeinderat an.

Hackethal will die Situation bis zur Ratssitzung prüfen, geht aber davon aus, dass die entsprechenden Vorschriften des Paragrafen 22 der Gemeindeordnung nur für leitende Angestellte gelten. Er geht daher davon aus, dass beide mitstimmen dürfen.

Bei der Kreisverwaltung, bei der die Kommunalaufsicht angesiedelt ist, heißt es, dass eine rechtliche Beurteilung des Einzelfalles mangels Kenntnis des konkreten Sachverhalts nicht möglich sei, sagt Pressesprecher Manuel Follmann. Er zitiert eine Kommentierung der Gemeindeordnung, in der anhand eines Beispiels die Problematik allgemein erläutert wird: „Hat ein Architekt, der Mitglied des Gemeinderats ist, im Auftrag einer Gemeinde einen Plan für die Erstellung eines Gebäudes erstellt, darf er … an der Beratung und Entscheidung, etwa über die Vergabe der Aufträge zur Ausführung der Planung nicht mitwirken“, sagt er. Inwieweit dieses Verbot auch für Angestellte des planenden Büros gilt, hänge von deren Funktion ab. „Soweit die Beschäftigten eines Planungsbüros nicht in leitender Stellung tätig sind und die jeweiligen Beratungsgegenstände auch nicht den ihnen zugeteilten Aufgabenbereich berühren, können sie als Ratsmitglieder grundsätzlich mit beraten und entscheiden“, sagt Follmann.

Was sagt Jakobs selbst zu den Vorgängen? „Ich habe an der Abstimmung teilgenommen, obwohl mein Stimmrecht gemäß Gemeindeordnung Paragraf 22 in diesen Fällen ruht. Das war ein Fehler, der mir sehr leid tut“, sagt er. Auf die Frage nach möglichen Beteiligungen von Blatt und Schuh an den Projekten sagt Jakobs, Schuh sei bisher nicht an der Planung, Vorbereitung und Ausschreibung der Sanierung der Grundschule Morbach beteiligt gewesen. Blatt sei nicht an den Planungen und Vorbereitungen der Ausschreibung für die Baugebiete in Gonzerath und Wenigerath beteiligt gewesen.

Die Frage, wie er die Problematik in der Vergangenheit gehandhabt habe, ob er bei Projekten, die sein Büro geplant und umgesetzt hat, vom Bürgermeister gebeten worden sei, wegen Sonderinteresses abzurücken, ob er das von selbst gemacht habe oder ob das im Rat nie thematisiert worden sei, lässt Jakobs unbeantwortet. Was ist inhaltlich bei der neu angesetzten Ratssitzung zu erwarten? Die Sachverhalte zu den Tagesordnungspunkten seien den Mitgliedern in der vergangenen Sitzung bereits ausführlich dargestellt worden, sagt Hackethal. Er rechnet deshalb damit, dass es in der Neuauflage eine verkürzte Ratssitzung geben wird.

Doch ob es wirklich so kommt? Während die jetzt zu wiederholenden Abstimmungen zu den Baugebieten in der vorherigen Sitzung unkompliziert durchgewunken worden waren, hatte es zu den rund 1,9 Millionen Euro teuren Arbeiten an der Morscheider Grundschule eine längere Diskussion gegeben. Zwar war die Sanierung als solche bei den Ratsmitgliedern unstrittig gewesen, aber es waren längere Diskussionen zu den Fragen entbrannt, ob auch die 25 Jahre alten Holz-Alu-Fenster ausgetauscht und ob der Kanal im Zuge der Arbeiten erneuert werden sollte. Bei entsprechenden Anträgen der Freien Wähler lehnten die Ratsmitglieder die Erneuerung der Fenster mit 15 zu 13 Stimmen ab, befürworteten aber die Erneuerung des Kanals.

Möglicherweise entspannt sich zu diesen Punkten erneut eine längere Debatte. Und vielleicht fallen diese Entscheidungen diesmal anders aus.